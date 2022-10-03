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    Leonardo DiCaprio, Gigi Hadid'i otele götürdü

    Gigi Hadid'le 25 yaş kuralını yerle bir eden Leonardo DiCaprio, yeni aşkıyla Paris'teki bir otelde buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 15:10
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    Leonardo DiCaprio, Gigi Hadid'i otele götürdü

    Geçtiğimiz günlerde 25 yaşına basan oyuncu sevgilisiden ayrılan dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi Filistinli model için bütün kurallarını yıktı.

    Aşk yaşamaya başlayan ABD'li süper model Gigi Hadid (27) ile Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio (47), Paris'te aynı otelden çıkarken görüntülendi.

    Leonardo DiCaprio, Gigi Hadid i otele götürdü #1

    İki hafta önce görüntülendikten sonra haklarında aşk dedikodusu çıkan ikili, üçer saat arayla Hotel Le Royal Monceau'nun kapısında paparazzilere yakalandı.

    Leonardo için ilk

    Gigi Hadid'in iki yaşında bir kızı var. Hadid, DiCaprio'nun 25 yaş üzeri ve çocuklu olan ilk sevgilisi.


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