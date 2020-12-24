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- Leonardo DiCaprio, kilo aldı
Leonardo DiCaprio, kilo aldı
Sevgilisi ile görüntülenen 46 yaşındaki Leonardo DiCaprio'nun, son zamanlarda kilo aldığı görüldü.
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 11:41
- Güncelleme : 24.12.2020 - 12:06
Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio, 23 yaşındaki kız arkadaşı Camila Morrone ile objektiflere yansıdı.
DiCaprio, köpeği ve sevgilisiyle beraber Los Angeles sokaklarında yürüyüş yaptı.
KARANTİNA YARAMADI
Karantina nedeniyle hareketsiz kalan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar ise oldukça dikkat çekti.