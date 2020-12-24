Euro
9.3293
-0.01%
Dolar
7.6498
0.12%
Altın
462.31
0.49%
Borsa
1.421
0.26%
Bitcoin
178.850
-1.24%
EXEN Coin
10.44
-5.86%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Leonardo DiCaprio, kilo aldı

    Sevgilisi ile görüntülenen 46 yaşındaki Leonardo DiCaprio'nun, son zamanlarda kilo aldığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 11:41
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 12:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Leonardo DiCaprio, kilo aldı

    Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio, 23 yaşındaki kız arkadaşı Camila Morrone ile objektiflere yansıdı.

    DiCaprio, köpeği ve sevgilisiyle beraber Los Angeles sokaklarında yürüyüş yaptı.

    KARANTİNA YARAMADI

    Karantina nedeniyle hareketsiz kalan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar ise oldukça dikkat çekti.

    Leonardo DiCaprio, kilo aldı #1

    Leonardo DiCaprio, kilo aldı #2

    Leonardo DiCaprio, kilo aldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir