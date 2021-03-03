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    Leyla Bilginel: Para benim uşağım

    Yeni imajıyla Nişantaşı sokaklarında görüntülenen Leyla Bilginel, ilginç açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 09:06
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    Leyla Bilginel: Para benim uşağım

    Amerika'daki bir sperm bankasına başvurup, çocuk sahibi olan oyuncu Leyla Bilginel, önceki gün  Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

    "KAPALI ALANDA TAKIYORUM"

    Dışarıda maskesiz yürüyen Bilginel, açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki oyuncu, maske sorusuna, “Ben yürürken maske takmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama kapalı ortamda kendimi korumak için takıyorum” karşılığını verdi.

    "TİCARETE GİRDİM"

    Gelecekle ilgili planlarının olduğunu anlatan Bilginel, "Ticarete atıldım ve geleceği ben kurtaracağım. Dünyanın her yerinden tohum topluyorum. Organik yiyecek ve içeceği devam ettireceğim.

    "BİR PROJEM VAR"

    Büyük bir projem var ama onun için milyon dolarlar lazım, onun için evimi sattım. Para lazım ama ben paraya 'gel' derim gelir, 'git' derim gider. Para benim uşağım gibi” dedi.

    Leyla Bilginel: Para benim uşağım #1

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