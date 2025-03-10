Leyla dizisinin çocuk yıldızı Melisa Duru Ünal, namaz ve ibadet videosuyla gündem oldu!

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Leyla: Hayat…Aşk…Adalet dizisindeki performansıyla dikkat çeken Melisa Duru Ünal, geçtiğimiz yıl “Yılın En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü” almıştı.

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen gösterdiği başarılı oyunculuk yeteneğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ünal, sahnede duygusal bir teşekkür konuşması yapmıştı. Dizideki karakterinin kendisine çok şey kattığını belirten Melisa, ailesine ve ekibine olan minnettarlığını dile getirmişti.

NAMAZ VE İBADET PAYLAŞIMI

Sempatik tavırları ve yaşına rağmen sergilediği profesyonellikle alkış toplayan genç oyuncu, ödül törenine damga vurmuştu.

Ünal, şimdi de sosyal medyadan yayınladığı bir video ile gündem oldu. Ramazan ayından dolayı bir video yayınlayan Melisa'nın namaz ve ibadet ile ilgili konuşması, beğeni yağmuruna tutuldu.