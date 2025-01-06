Leyla dizisinin Nur'u oyuncu Gonca Vuslateri metroya bindi!

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Uzun zaman sır gibi sakladığı sevgilisi Levent Yaşar ile Mart 2024'te evlenen Gonca Vuslateri, hamilelik ve doğumunun ardından uzun süre ekrandan uzak kalmıştı. Bebeğini biraz büyüttükten sonra Leyla dizisindeki Nur karakteriyle ses getiren bir dönüş yapan Vuslateri, bir yandan da dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Ünlü oyuncu bu sefer metro paylaşımlarıyla dikkat çekti.

"METRO MACERASI"

Vuslateri, metroyla yolculuk yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Bebeği Asya'ya yetişmek için eşiyle metroda buluşmayı tercih eden oyuncu, "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla o anları yayınladı.

Sonraki paylaşımında ise Vuslateri, "Arkadan kalkıyormuş metrocuğumuz. Godot'yu da bekledik, olsundu. Hiç gelmeyecek bir tren, aşık olduğun biriyle çok güzel bekleniyor." ifadelerini kullandı.

YERE OTURUP KİTAP OKUDU

Vuslateri yolculuk sırasında yere oturup kitap okudu. O anları ise şu sözlerle paylaştı: "Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım."

Son olarak da fotoğrafını gizlice çekenlere seslendi. "Gizlice metroda fotoğrafımı çekenler, şöyle çıkayım ne olur." dedi.