Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel beyazlar içinde! Davet tarzı çok beğenildi

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Ekranların beğenilerek takip edilen Leyla dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, her adımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Hem özel hayatı hem de rol aldığı diziyle gündeme gelen Baysel, son günlerde Leyla dizisiyle gündemde.

"HİKAYE DEĞİŞTİ"

Dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın ayrılığı çok konuşulmuştu. Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel, başrolün dizinden ayrılması hakkında "Senaryo ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" dedi. Baysel, devamında "Dizimizde hikâyemiz değişti, bana da ters köşe oldu. Yeni bir dönem başlıyor." dedi.

BEYAZLAR İÇİNDE

Güzel isim tarzıyla da adından söz ettirdi. Bir davette görüntülenen güzel oyuncu, beyazlar içinde ortaya çıktı. Kısa beyaz elbisesiyle dikkat çeken Cemre Baysel'e hayranlarından beğeni yağdı.