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    Leyla Lydia Tuğutlu hamile

    Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan sevindiren haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 15:21
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    Leyla Lydia Tuğutlu hamile

    2008 Türkiye Güzeli ve aynı zamanda oyuncu olan Leyla Lydia Tuğutlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız hayatını birleştirmişti.

    4 aylık hamile

    32 yaşındaki oyuncunun şimdi ise 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Tuğutlu’nun bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı.

    Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin, haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.

    Leyla Lydia Tuğutlu hamile #1

    Leyla Lydia Tuğutlu hamile #2


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