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- Leyla Lydia Tuğutlu hamile
Leyla Lydia Tuğutlu hamile
Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan sevindiren haber geldi.
- Haber Merkezi
- 15.08.2022 - 15:21
2008 Türkiye Güzeli ve aynı zamanda oyuncu olan Leyla Lydia Tuğutlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız hayatını birleştirmişti.
4 aylık hamile
32 yaşındaki oyuncunun şimdi ise 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Tuğutlu’nun bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı.
Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin, haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.