Leyla Lydia Tuğutlu hamile

Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan sevindiren haber geldi.

2008 Türkiye Güzeli ve aynı zamanda oyuncu olan Leyla Lydia Tuğutlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız hayatını birleştirmişti.

4 aylık hamile

32 yaşındaki oyuncunun şimdi ise 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Tuğutlu’nun bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin, haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.