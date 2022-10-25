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Leyla Lydia Tuğutlu oğluna kavuşmak için gün sayıyor

Leyla Lydia Tuğutlu oğluna kavuşmak için gün sayıyor

6 aylık hamile olan ve ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, oğluna 'Mete Felix' ismini koyacağını açıkladı.