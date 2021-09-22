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- Leyla Lydia Tuğutlu siyah bikinisiyle yaza veda pozu
Leyla Lydia Tuğutlu siyah bikinisiyle yaza veda pozu
Siyah bikinisiyle kamera karşısına geçen Leyla Lydia Tuğutlu, formda vücuduyla göz doldurdu.
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 13:01
- Güncelleme : 22.09.2021 - 13:12
2021’in Eylül ayının son haftalarında, 2008 Türkiye güzeli Leyla Lydia Tuğutlu tatile çıktı.
SİYAH BİKİNİSİYLE POZ VERDİ
Son olarak ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ isimli dizide rol alan Tuğutlu, Instagram sayfasından siyah bikinisiyle olan karelerini hayranlarının beğenisine sundu.
"YAZIN SON GÜNLERİ"
Siyah bikinili fotoğrafını paylaşan Leyla Lydia Tuğutlu, paylaştığı fotoğrafa, “Yazın son günleri" notunu düştü.