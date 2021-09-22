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    Leyla Lydia Tuğutlu siyah bikinisiyle yaza veda pozu

    Siyah bikinisiyle kamera karşısına geçen Leyla Lydia Tuğutlu, formda vücuduyla göz doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 13:12
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    Leyla Lydia Tuğutlu siyah bikinisiyle yaza veda pozu

    2021’in Eylül ayının son haftalarında, 2008 Türkiye güzeli Leyla Lydia Tuğutlu tatile çıktı.

    SİYAH BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

    Son olarak ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ isimli dizide rol alan Tuğutlu, Instagram sayfasından siyah bikinisiyle olan karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

    "YAZIN SON GÜNLERİ"

    Siyah bikinili fotoğrafını paylaşan Leyla Lydia Tuğutlu, paylaştığı fotoğrafa, “Yazın son günleri" notunu düştü.

    Leyla Lydia Tuğutlu siyah bikinisiyle yaza veda pozu #1Leyla Lydia Tuğutlu siyah bikinisiyle yaza veda pozu #2Leyla Lydia Tuğutlu siyah bikinisiyle yaza veda pozu #3

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