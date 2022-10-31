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    Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı

    Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından oğluna 'Mete Felix' ismini koyacağını açıklamıştı. Dün 33'üncü yaşını kutlayan Tuğutlu paylaşımına, "Oğluşumla ilk doğum günüm" notunu düştü.
    • 31.10.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:36
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    Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı

    Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor.

    Güzelliği ve başarılı kariyeri ile Türkiye'nin en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Tuğutlu, uzun yıllar birlikte olduğu Ceyhun Ergin ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti.

    Mete Felix geliyor

    Hamileliğinin 4 'üncü ayında sevenlerine müjdeli haberi veren 33 yaşındaki oyuncu, bir süre önce de oğlu olacağını duyurmuştu.

    Şimdilerde hamileliğinin 6'ncı ayında olan Tuğutlu, oğluna "Mete Felix" ismini koyacağını belirtti.

    Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı #1

    Yeni yaşını kutladı

    Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Leyla Lydia Tuğutlu, dün sevdikleriyle birlikte yeni yaşını kutladı.

    "Oğluşumla ilk doğum günüm"

    Doğum gününden özel anlarını 2.7 milyon takipçili hesabından paylaşan genç oyuncu, paylaşımına duygu dolu bir not düşerek şu ifadelere yer verdi:

    "Hoş geldin yeni yaşım... Bu yıl bize sürprizlerle geldin ve ne çok şey öğrettin... Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkürler. Oğluşumla ilk doğum günüm."

    Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşıma ünlü isimler de yorum yağdırdı.

    Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı #2

    Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı #3

    Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı #4


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