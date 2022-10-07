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    Leyla Lydia Tuğutlu'dan karnı burnunda poz

    2008 Türkiye Güzeli ve aynı zamanda oyuncu olan Leyla Lydia Tuğutlu, hamilelik fotoğraflarını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:16
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    Leyla Lydia Tuğutlu'dan karnı burnunda poz

    Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarısıyla sürekli dikkat çeken bir isim haline gelen güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatıyla da konuşuluyor.

    Pandemi öncesi evlilik teklifi aldığı Ceyhun Ergün ile sessiz sedasız evlenen oyuncu, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

    6 aylık oldu

    Evlilik müjdesinin ardından hamile olduğu öğrenilen oyuncudan karnı burnunda poz geldi. Şimdilerde 6 aylık hamile olan güzel oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

    Leyla Lydia Tuğutlu dan karnı burnunda poz #1

    Leyla Lydia Tuğutlu dan karnı burnunda poz #2


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