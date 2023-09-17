Leyla Tanlar oyuncu sevgilisi Burak Dakak ile nişanlandı Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde birlikte rol alan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan Burak Dakak ve Leyla Tanlar, aile arasında yaptıkları törenle nişanlandı.

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Tatilden verdiği bikinili pozlarla dikkatleri üzerine çeken Leyla Tanlar, uzun süredir Burak Dakak ile aşk yaşıyor.

Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde birlikte rol alan ve iki sevgiliyi canlandıran Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın set aşkı evliliğe doğru da gitmeye başladı.

Nilşanlandılar

Bir süredir birliktelik yaşayan ünlü çift, sade bir törenle nişanlandı.

O anları Instagram hesabından paylaşan Leyla Tanlar ve Burak Dakak, kıyafet seçimleriyle beğeni topladı.

Siyah bir kıyafet tercih eden Leyla Tanlar güzelliğiyle büyüledi. Törene çiftin yakın arkadaşları olan Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak da katıldı.

Kullanıcılar genç çift için 'Taze aşıklar', 'Dupdurular maşallah', 'Çok güzelsiniz', 'Leyla bu elbiseyle afet olmuş' gibi yorumlarda bulundular.