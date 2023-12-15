Leyla Tanler'e kendisi gibi oyuncu nişanlısından romantik kutlama

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Rol aldıkları dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Burak Dakak ile Leyla Tanlar, geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Leyla Tanlar, birkaç gün önce 26 yaşına bastı.
Burak Dakak da müstakbel eşinin doğum gününü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"En büyük iyi ki’m"
1.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Tanlar ile çekilen pozlarını yayınlayan Dakak, gönderisine; "En büyük iyi ki’m, iyi ki doğdun sevgilim" mesajını yazdı.
Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 150 bine yakın beğeni aldı.
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