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Leyla Tanler'e kendisi gibi oyuncu nişanlısından romantik kutlama

Leyla Tanler'e kendisi gibi oyuncu nişanlısından romantik kutlama Burak Dakak, müstakbel eşi Leyla Tanler'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.