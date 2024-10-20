Liam Payne'in vefatı sonrası Cheryl Cole'dan duygusal açıklama: 7 yaşındaki oğlumuzun babasıydı

Haber Merkezi

Bir zamanların en popüler erkek müzik grubu olan One Direction, bu kez vefat haberi ile gündeme geldi.

31 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ölüm haberi, hayranları ve müzik dünyasını yasa boğdu.

Liam Payne'in kaybı sonrası grup arkadaşları ortak açıklamada bulunurken, bir açıklama da eski sevgilisi Cheryl Cole'den geldi.

"OĞLUMUZ, BİR DAHA BABASINI GÖREMEYECEĞİGERÇEĞİYLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA"

Üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takipçileriyle paylaşan Cole, şu ifadelerde bulundu:

Bu sarsıcı olayla başa çıkmaya ve kendi yasımı yaşamaya çalışırken, herkese kibarca hatırlatmak istiyorum ki bir insanı kaybettik.



Liam sadece bir pop yıldızı ya da ünlü değildi; o bir oğul, bir kardeş, bir amca, bir yakın arkadaş ve 7 yaşındaki oğlumuzun babasıydı. Artık oğlumuz, bir daha babasını göremeyeceği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda.

"İNSANLARA ZARAR VERMEKTEN BAŞKA NE İŞE YARIYORLAR?"

Paylaşımında "Ruhumu en çok sarsan şey, bir gün Bear’in son birkaç gündür gördüğümüz bu korkunç haberler ve medya sömürüsüne ulaşabilecek olması" açıklamasında bulunan ünlü isim, paylaşımını şu ifadeler ile sonlandırdı: