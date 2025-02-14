Lider Şahin ve Ecem Çırpan 4. yılı kutladı! Romantik karelere beğeni yağdı

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Ustan sanatçı Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile 4 yıldır aşk yaşıyor.

Zaman zaman sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını yayınlayan çift, ilişkilerinin 4. yılını kutladı.

"DÖRTNALA SEVDİM"

Ünlü çift, çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerine olan aşklarını bir kez daha dile getirdi. Sevgilisiyle romantik kareleri Instagram hesabından paylaşan Lider Şahin, "Dörtnala sevdim seni" notunu yazarak gül emojisi koydu.

Ecem Çırpan da, "Hiç kimse bilemez beni senin bildiğin kadar. Dört yılımıza, sevgilim. İyi ki" notuyla Lider Şahin'e aşkını haykırdı. Çiftin pozları ve paylaşımları da takipçilerinden tam not aldı.