Lily Allen'den annelik itirafı: "Çocuklarım kariyerimi bitirdi" Ebeveyn olduktan sonra çılgın hayatına son veren şarkıcı Lily Allen, katıldığı bir programda çocukları doğduktan sonra kariyer planı hakkında yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

ensonhaber.com

İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Lily Rose Beatrice Allen, 2011'de Sam Cooper ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten iki kız çocuk sahibi olan Allen'nin çılgın hayatı geride kalmıştı.

38 yaşındaki Lily Allen, kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine inandığını ve kendisinin ilkini seçtiğini söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarım kariyerimi mahvetti"

"Çocuklarım kariyerimi mahvetti. Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler. İnsanlar hem çocuk hem kariyer sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası olamazsınız. Bazı insanlar kariyerlerini çocuklarına tercih ederler ve bu onların seçimidir. Ancak ailem ben küçükken pek hayatımda yoklardı ve bunun bende kendi çocuklarımla tekrarlamak istemediğim bazı kötü yaralar bıraktığını hissediyorum."

Son albümünü 2018'de yayınlayan Allen, 'geri adım atmayı ve çocuklarıma konsantre olmayı seçtiğini' ve 'bundan memnun olduğunu' da belirtti.