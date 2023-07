Lindsay Lohan anne oldu Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

ensonhaber.com

Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan, ilk bebeğini dünyaya getirdi. 37 yaşındaki yıldızın bir oğlu oldu. Bader Shammas ile geçen yıl evlenen Lohan, bebeğine "Luai" adını verdiğini açıkladı.

Arapça bir isim olan Luai'nin, zırh ya da koruyucu anlamına geldiği öğrenildi.

Lindsay Lohan, bebeğini Dubai'de dünyaya getirdi.

Lohan, eşi Bader Shammas ile bebek bekledikleri haberini mart ayında duyurmuştu. Lohan sosyal medya hesabında, üzerinde "Yakında geliyor" yazan bir bebek giysisi fotoğrafı paylaşmıştı.

Lohan, evlilik haberini de Temmuz 2022'de vermişti. Doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, şu ifadeyi kullanmıştı:

"Şanslı kadınıyım"

"Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli."