Linet: Aşk diliyorum

Bir otelde doğum günü partisi veren Linet, “Kendime bu yıl aşk, mutluluk ve huzur diliyorum” diye konuştu.

46 yaşına giren ünlü şarkıcı Linet, yeni yaşını 10 kişilik arkadaş grubuyla bir otelde kutladı. Ünlü şarkıcı, arkadaşlarını kutlamaya HES koduyla aldırdı.

"AŞK, MUTLULUK VE HUZUR"

Oldukça keyifli geçen gecede Linet doğum günü pastasını keserken; “Önce kendime bu yıl aşkı, mutluluk ve huzurla birlikte diliyorum.

Sosyal olarak yardımlaşacağımız bir yıl olsun. Sahneler herkese moral oluyor. Bu yüzden bir an önce de sahnelerin başlamasını da istiyorum” diye konuştu.