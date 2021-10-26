Linet koronaya yakalandı

Koronavirüse yakalanan Linet, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in gelini Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'e sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

Şen, dinlemeye gittiği şarkıcı Linet'i, "Adabımuaşeretten bihaber" diyerek eleştirmiş; bu açıklamasıyla da çok konuşulmuştu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Şarkıcı Linet, koronavirüse yakalandığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Linet'in paylaşımı çok sayıda yorum aldı.