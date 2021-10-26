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    Linet koronaya yakalandı

    Koronavirüse yakalanan Linet, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 14:02
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    Linet koronaya yakalandı

    Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in gelini Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'e sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

    Şen, dinlemeye gittiği şarkıcı Linet'i, "Adabımuaşeretten bihaber" diyerek eleştirmiş; bu açıklamasıyla da çok konuşulmuştu.

    KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Şarkıcı Linet, koronavirüse yakalandığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Linet'in paylaşımı çok sayıda yorum aldı.

    Linet koronaya yakalandı #1

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