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Linet koronaya yakalandı
Koronavirüse yakalanan Linet, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 26.10.2021 - 14:01
- Güncelleme : 26.10.2021 - 14:02
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in gelini Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'e sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.
Şen, dinlemeye gittiği şarkıcı Linet'i, "Adabımuaşeretten bihaber" diyerek eleştirmiş; bu açıklamasıyla da çok konuşulmuştu.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Şarkıcı Linet, koronavirüse yakalandığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Linet'in paylaşımı çok sayıda yorum aldı.