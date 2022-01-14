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    Linet'in Boğaz manzaralı evi

    Ünlü şarkıcı Linet kirası 40 bin TL olan evinin manzarasını gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 11:33
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    Linet'in Boğaz manzaralı evi

    Verdiği kilolarla ve kalça operasyonuyla zaman zaman gündeme gelen Linet,yeni evi için paraya kıydı.

    KİRASI 40 BİN TL

    Ünlü şarkıcı, aylık 40 bin TL kira ödeyeceği Arnavutköy’deki yeni evine taşındı. Şarkıcı Linet, Boğaz manzaralı yeni evinin videosunu takipçileriyle paylaştı.

    Linet'in Boğaz manzaralı evi ViDEO

    TÜRBEYE BENZETTİLER

    Evinin manzarası büyük beğeni toplayan Linet'in evindeki mumlar ise gözlerden kaçmadı. Takipçileri şarkıcının evini türbeye benzetti.

    Linet'in birbirinden şık sahne kostümleri FOTO GALERİ

    Linet in Boğaz manzaralı evi #1Linet in Boğaz manzaralı evi #2

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