- Haberler
- Magazin Haberleri
- Linet'in Boğaz manzaralı evi
Linet'in Boğaz manzaralı evi
Ünlü şarkıcı Linet kirası 40 bin TL olan evinin manzarasını gösterdi.
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 11:05
- Güncelleme : 14.01.2022 - 11:33
Verdiği kilolarla ve kalça operasyonuyla zaman zaman gündeme gelen Linet,yeni evi için paraya kıydı.
KİRASI 40 BİN TL
Ünlü şarkıcı, aylık 40 bin TL kira ödeyeceği Arnavutköy’deki yeni evine taşındı. Şarkıcı Linet, Boğaz manzaralı yeni evinin videosunu takipçileriyle paylaştı.
Linet'in Boğaz manzaralı evi ViDEO
TÜRBEYE BENZETTİLER
Evinin manzarası büyük beğeni toplayan Linet'in evindeki mumlar ise gözlerden kaçmadı. Takipçileri şarkıcının evini türbeye benzetti.
Linet'in birbirinden şık sahne kostümleri FOTO GALERİ