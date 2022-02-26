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- Linet'in dans videosunda dikkat çeken kombin
Linet'in dans videosunda dikkat çeken kombin
Kırmızı eşofman takımıyla yaptığı dansı sosyal medyadan paylaşan Linet, takipçiler tarafından 'Badi Ekrem'e benzetildi.
- Haber Merkezi
- 26.02.2022 - 12:22
Şarkıcı Linet, Instagram hesabı üzerinden bir dans videosu yayınladı.
Paylaşımla dikkatleri üzerine toplayan Linet'in kombini ise dansının önüne geçti.
'BADİ EKREM' YORUMLARI YAĞDI
Kırmızı bir eşofman takımı giyen şarkıcı, akıllara Şener Şen’in Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Badi Ekrem' karakterini getirdi.
Bazı kullanıcılar 'Badi Ekrem'e benzemişsin' yorumları yaparken, bazıları ise şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.
Linet'in dans videosunda dikkat çeken kombin