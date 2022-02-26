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    Linet'in dans videosunda dikkat çeken kombin

    Kırmızı eşofman takımıyla yaptığı dansı sosyal medyadan paylaşan Linet, takipçiler tarafından 'Badi Ekrem'e benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 12:22
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    Linet'in dans videosunda dikkat çeken kombin

    Şarkıcı Linet, Instagram hesabı üzerinden bir dans videosu yayınladı.

    Paylaşımla dikkatleri üzerine toplayan Linet'in kombini ise dansının önüne geçti.

    'BADİ EKREM' YORUMLARI YAĞDI

    Kırmızı bir eşofman takımı giyen şarkıcı, akıllara Şener Şen’in Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Badi Ekrem' karakterini getirdi.

    Bazı kullanıcılar 'Badi Ekrem'e benzemişsin' yorumları yaparken, bazıları ise şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.

    Linet'in dans videosunda dikkat çeken kombin

    Linet in dans videosunda dikkat çeken kombin #1

    Linet in dans videosunda dikkat çeken kombin #2

    Linet in dans videosunda dikkat çeken kombin #3

    Linet in dans videosunda dikkat çeken kombin #4


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