Linet'ten bikinili paylaşım

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Linet, bikinisiyle poz verdi.

Bir anda büyüyen kalçasıyla magazin dünyansının en çok konuşulan isimleri arasına giren Linet, yaptığı paylaşımla yaza hazır olduğunu gösterdi.

BİKİNİLİ LİNET

Yeni görünümüyle sosyal medyadan sık sık fotoğrafını paylaşan şarkıcı Linet, yine şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, bu defa siyah bikinisi ile çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Başarılı şarkıcı paylaşımını üç adet güneş emojisi ile süsledi.