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- Linet'ten bikinili paylaşım
Linet'ten bikinili paylaşım
Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Linet, bikinisiyle poz verdi.
- Haber Merkezi
- 05.06.2020 - 15:22
Bir anda büyüyen kalçasıyla magazin dünyansının en çok konuşulan isimleri arasına giren Linet, yaptığı paylaşımla yaza hazır olduğunu gösterdi.
BİKİNİLİ LİNET
Yeni görünümüyle sosyal medyadan sık sık fotoğrafını paylaşan şarkıcı Linet, yine şaşırttı.
Ünlü şarkıcı, bu defa siyah bikinisi ile çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Başarılı şarkıcı paylaşımını üç adet güneş emojisi ile süsledi.