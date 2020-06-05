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    Linet'ten bikinili paylaşım

    Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Linet, bikinisiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 15:22
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    Linet'ten bikinili paylaşım

    Bir anda büyüyen kalçasıyla magazin dünyansının en çok konuşulan isimleri arasına giren Linet, yaptığı paylaşımla yaza hazır olduğunu gösterdi.

    BİKİNİLİ LİNET

    Yeni görünümüyle sosyal medyadan sık sık fotoğrafını paylaşan şarkıcı Linet, yine şaşırttı.

    Ünlü şarkıcı, bu defa siyah bikinisi ile çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Başarılı şarkıcı paylaşımını üç adet güneş emojisi ile süsledi.

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