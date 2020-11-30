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    Liseli Gülben Ergen

    Şarkıcı Gülben Ergen lise yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 13:51
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    Liseli Gülben Ergen

    Koronavirüs salgınından dolayı pandemi sürecini evinde geçiren Gülben Ergen, eski fotoğraflara daldı.

    LİSE ZAMANLARI

    Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun olan Gülben Ergen okul yıllarına ait bir fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.

    "SÜSLÜ VE HAVALI"

    Ergen’in, 'Yine bir süslü yine bir havalı mıyım, çaktırmadan?' mesajıyla yayınladığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Ünlü ismin fotoğrafına, 'Hiç değişmemişsin' yorumları yapıldı.

    Liseli Gülben Ergen #1

    Liseli Gülben Ergen #2

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