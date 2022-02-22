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    Londra Moda Haftası'nda dikkat çeken defile

    Londra Moda Haftası'nın son gününde podyuma çıkan Irina Shayk, taşıdığı kıyafetlerin altında tanınmakta güçlük çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:24
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    Londra Moda Haftası'nda dikkat çeken defile

    Londra Moda Haftası bu sene de magazin gündemine oturdu.

    18-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Matty Bovan defilesine katılan ünlü isimler, birbirinden ilginç tasarımlarla podyumun tozunu attırdı.

    O isimlerden biri de Rus model Irina Shayk oldu.

    PEMBE ÇARŞAF GİYDİ

    36 yaşındaki Irina Shayk'ın taşıdığı tasarımlar, defilenin en dikkat çeken noktası oldu.

    Ünlü model, çarşaflardan hazırlanan özel kıyafetlerle podyuma çıktı. Shaky'ın yüzünü açıkta bırakan pembe kıyafet ise sosyal medyaya damga vurdu.

    "YARATICI YOLCULUĞUN PARÇASI OLDUM"

    Fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan model, "Teşekkürler Matty Bovan. Senin yaratıcı yolculuğunun bir parçası olmaktan mutluyum." notunu yazdı.

    Londra Moda Haftası nda dikkat çeken defile #1

    Londra Moda Haftası nda dikkat çeken defile #2

    Londra Moda Haftası nda dikkat çeken defile #3

    Londra Moda Haftası nda dikkat çeken defile #4

    Londra Moda Haftası nda dikkat çeken defile #5


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