Los Angeles'daki yangında villası kül olan Kenan Doğulu'dan açıklama

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Dünya, Los Angeles yangınlarını konuşuyor.

20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, çok sayıda ev ise küle döndü.

Evi küle dönen isimler arasında Kenan Doğulu ve Beren Saat de yer alıyor.

Doğulu'nun 1.2 milyon dolarlık Los Angeles’taki lüks villaları, yangında büyük zarar gördü.

"ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Kenan Doğulu, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülendi.

Doğulu "Geçmiş olsun" dileklerine "Çok önemli değil aslında. Çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız.

İşlemler, sigorta falan nasıl olacak, ona bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi" dedi.

"HER ŞEY GİTTİ"

Los Angeles'taki yangın sonrası Kenan Doğulu ilk açıklamasında "Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum... Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı" demişti.