Lost dizisinin Kate'i Evangeline Lilly yıllara yenik düştü! Son hali gündem oldu

Sidney - Los Angeles seferini yapan yolcu uçağının kaza yapması sonucu, gizemli bir adaya düşen kazazedelerin hikayesini anlatan Lost dizisi, yıllar sonra yine gündem oldu.
Dizinin başrol oyuncularından Evangeline Lilly'nin değişimi sosyal medyada konuşuldu.
Kate'in aşk hayatı
Öz babasını öldürdükten sonra firar eden Kate, dizide uçak kazası sonrası, hayatta kalanlara liderlik yapan spinal cerrah Jack ve profesyonel dolandırıcı Sawyer ile ilişki yaşamıştı.
Dizinin fanları yıllar geçse de hala oyuncu kadrosunda yer alan isimleri sosyal medyadan yakından takip ediyor.
Daha sonra birçok yapımda rol alan ancak Lost dizisinde canlandırdığı Kate karakteriyle hafızalara kazınan Evangeline Lilly de onlardan biri.
Yaşlandı
44 yaşında olan Kanadalı ünlü oyuncu yıllara yenik düştü. Evangeline Lilly'ni son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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