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Lost dizisinin Kate'i Evangeline Lilly yıllara yenik düştü! Son hali gündem oldu

Lost dizisinin Kate'i Evangeline Lilly yıllara yenik düştü! Son hali gündem oldu Bir dönemin popüler ve en iyi dizilerinden biri olarak lanse edilen Lost dizisinin Kate'i Evangeline Lilly'nin son hali görenleri şaşırttı.