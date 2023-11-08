Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması geldi

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle ünlenen ve şimdilerde Show TV'de yayınlanacak Ne Gemiler Yaktım'da başrol oynayacak olan Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreiraile aşk yaşıyor.
Hamilelik iddiası
Geçtiğimiz günlerde ilişkisini ilan eden oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. Güzel oyuncu, çıkan hamilelik iddiasını yalanladı.
"Üzücü ve yıpratıcı"
Hamilelik iddiasının ardından X hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler!" ifadelerini kullandı.
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