Lucas Torreira açıklaması! Devrim Özkan ayrılıkla ilgili konuştu

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Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile uzun zamandır aşk yaşayan ekranların güzel oyuncularından Devrim Özkan, ayrılığı doğruladı.

Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları iddia edilmiş ancak taraflardan bir açıklama gelmemişti.

Bir davette görüntülenen Devrim Özkan özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

"HAYAT"

Özkan, gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularına; "Hayat... Evet ilişkimiz bitti bunu doğrulayabilirim şu anda. Herkes kendi ayarlarına bakıyor böylesi daha iyi oldu bizim için" ifadelerini kullandı.