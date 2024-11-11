Lucas Torreira'dan aşk dolu kareler peş peşe geldi

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı devam ediyor.

Her maça giden ve sevgilisini yalnız bırakmayan Devrim Özkan, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapıyor.

Aşk dolu paylaşımların yenileri bu kez Galatasaraylı Lucas'ın hesabından geldi.

Lucas Torreira, sosyal medya hesabından aşkını bir kez daha ilan etti.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Devrim Özkan, kendi hesabından paylaştığı karelere İspanyolca “Huzurum” notunu düştü.

Lucas Torreira da aynı karelerle ünlü oyuncuya olan aşkını “Her şey senin yanında anlamlı hayatım. Seni çok seviyorum.” sözleriyle dile getirdi.