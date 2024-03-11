Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan İbrahim Tilaver açıklaması geldi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile yollarını ayıran oyuncu Devrim Özkan'ın yeni aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Devrim Özkan ve İbrahim Tilaver'den açıklama geldi.

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Bir süredir doludizgin aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira'ın evlenmeleri bekleniyordu. Ünlü çiftten kötü haber, geçtiğimiz günlerde geldi.

Torreira ile Özkan'ın ilişkisinin sona erdiği ortaya çıktı. İkilinin sosyal medya hesaplarından birlikte yer alan fotoğrafları kaldırması sonrası, birbirlerini takip etmeyi bırakmaları dikkat çekti.

Sarmaş dolaş eğlendiler

Özkan, önceki gece Karaköy'deki bir mekanda sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlendi.

Çıkışta flaşlar patlayınca aceleyle araçlarına binmelerinin ardından haklarında aşk dedikoduları çıktı. İkili, haklarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

"Arkadaşlarımızla gülüp eğlendik"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu; "Herkese merhaba, bugün hakkımda çıkan ilişki haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kalabalık bir arkadaş grubuyla yemeğe çıktık. Uzun süredir hakkımda yazılan doğruluğu olmayan konularla gündemi meşgul etmek istemiyorum. Arkadaşlarımızla gülüp eğleneceğimiz günlerimiz bol olsun. Sevgiler..." diyerek iddiaları yalanladı.

"Saygılarımla Ebo..."

Devrim Özkan'ın ardından İbrahim Tilaver de; "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum. Gerek benim gerekse arkadaşlarımın özel hayatına saygı gösterilmesini ve bu tür asılsız haberlerin yayılmasına itibar edilmemesini rica ederim. Saygılarımla Ebo..." açıklamasında bulundu.