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Lucas Torreira'dan eski aşkı Devrim'e gönderme geldi! "Sadece spor konuşuyorum"

Lucas Torreira'dan eski aşkı Devrim'e gönderme geldi! "Sadece spor konuşuyorum" Devrim Özkan'dan ayrılan Lucas, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve futbola odaklandığını duyurdu.