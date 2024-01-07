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Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira'nın aşkı kısa sürdü...
İkilinin evlenmesine kesin gözüyle bakılırken, dün sosyal medyadan tüm kareler silindi.
Bunun üzerine "Ayrıldıkları" gündeme gelirken, iki cepheden herhangi bir açıklama gelmedi.
Ancak başarılı futbolcu sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni karesinde adeta eski aşkına gönderme yaptı.
"Sadece futbol konuşuyorum"
Başarılı futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı kare ve düştüğü not, gönderme olarak yorumladı.
Devrim Özkan'dan ise henüz ses seda yok....
Yılbaşını birlikte geçiren ikili, günler önce Ege'de küçük bir tatil yapmıştı.
Oyuncu Devrim Özkan'ın, "Sensin benim hediyem" notuyla paylaştığı fotoğrafa, Torreira da "Kalbim Ege'de kaldı" paylaşımıyla yanıt vermişti.
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