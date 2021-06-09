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    Lütfi Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e: Bana borçlusun

    Hande Erçel'e "Bazlama surat" dediği için 1000 lira tazminat ödemesine karar verilen sosyal medya fenomeni Lütfi Alp Kılınç, ünlü oyuncuyu yine kızdıracak.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 15:04
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    Lütfi Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e: Bana borçlusun

    Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan fenomen Lütfü Alp Kılınç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

    Ünlü oyuncu, Kılınç’ın fiziksel özellikleriyle dalga geçtiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etmişti. Suç duyurusunun ardından Kılınç hakkında 'hakaret' suçundan açılan dava, önceki günlerde karara bağlandı.

    15 BİN TL İSTEDİ

    Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 'hakaret' suçundan sosyal medya fenomenine 109 gün adli para cezası vermişti. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrilmişti.

    Bu kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

    "SAYEMDE YANAK ESTETİĞİ YAPTIRDIN"

    Erçel'in açtığı davayı kaybeden Kılınç, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile ünlü oyuncuyu bir kez daha kızdıracak.

    "SADAKAM OLSUN"

    Dava haberinin bir fotoğrafını yayınlayan fenomen, oyuncuyu hedef alarak "Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın bugünkü eserini bana borçlusun 1000 TL de başımın gözümün sadakası olsun." ifadelerini kullandı.

    Lütfi Alp Kılınç tan Hande Erçel e: Bana borçlusun #1

    Lütfi Alp Kılınç tan Hande Erçel e: Bana borçlusun #2

    Lütfi Alp Kılınç tan Hande Erçel e: Bana borçlusun #3

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