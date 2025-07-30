Lvbel C5 sarışın sevgilisini paylaştı! Ece Kırtanır'la birlikte

Türk rap dünyasının en ünlü isimlerinden 'Lvbel C5’ mahlasıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Bir süre Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Lvbel C5, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti.

Kazandığı parayla da sık sık gündem olan Lvbel C5, şimdi de özel hayatıyla dikkat çekti.

SARIŞIN SEVGİLİ YAPTI

50 milyonluk lüks aracıyla adından söz ettiren ünlü rapçi, arabasının içinde sevgilisini paylaşıp aşkını ilan etti.

"SENİ SEVİYORUM"

Lvbel C5, Ece Kırtanır'ı paylaşıp 'Seni seviyorum' notunu düştü. Kırtanır da sevgilisinin paylaşımı sayfasından paylaşıp, aşkını haykırdı.