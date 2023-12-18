Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü internetten 5 TL'ye satışa çıkardı 2019'da kazandığı Altın Kelebek ödülünü internetten satışa çıkaran Mabel Matiz, "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" yazdı.

ensonhaber.com

49’uncu Altın Kelebek Ödülleri’nde, şarkıları dinleme rekorları kıran ünlü şarkıcı Mabel Matiz’in hiçbir ödül almaması eleştirilere neden olmuştu.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından, bu defa Mabel Matiz'den ilginç bir ödül tepkisi geldi.

Mabel Matiz, 2019'da kendisine "En İyi Klip" dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü internet üzerinden 5 TL’ye satışa çıkardı.

“Sadece bir kere ele alındı"

Şarkıcı, Altın Kelebek ödülünü “Sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz.” sözleriyle satış sitesine koydu.