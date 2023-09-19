Mabel Matiz, Sinan Akçıl'a gönderme yaptı "Ben dekolte giymem" diyen Sinan Akçıl, erkek popçuların tarzını hedef almıştı. Akçıl'ın açıklamalarından sonra Mabel Matiz, göndermeli bir paylaşımda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde eski eşine dair konuşan Sinan Akçıl gündem olmuştu.

"Ben muhafaza kar bir adamım"

"Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım" diyen Akçıl, 2. Sayfa'ya konuk oldu. Akçıl bu sefer de önce "Ben dekolte giymem." dedi ardından erkek popçuların tarzını hedef aldı.

"Gevşek"

Akçıl konuşmasında, "Benim yapım sanat dünyasındaki gevşeklikleri kabul etmiyor. Erkek popçuyla kadın popçunun kıyafeti sahnede ayırt edilmeli. Transparan giyinen erkek popçular bana gevşek geliyor. Ojeyi kız arkadaşımda görmek isterim, rakibim erkek popçuda değil. Büyük rezalet!" dedi.

"Ozanlar da terler"

"Ben muhafazakar bir adamım" diyen Sinan Akçıl'ın transparan giyen erkek popçuları hedef almasına Mabel Matiz, " Evet " Ozanlar da terler" vecizimin lansmanını sezonun son Harbiye konserinde yapmıştım. Konsere gelenler anladı." diyerek transparan fotoğraf paylaştı.

Bu paylaşım, Sinan Akçıl'a gönderme olarak yorumlandı.