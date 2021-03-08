MacKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

Jeff Bezos'un eski eşi, hayatını bir öğretmen ile birleştirme kararı aldı.

Milyarder MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan 2019 yılında boşanmasının ardından yeni bir evlilik yaptı.

Scott, fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile hayatını birleştirdi.

"HARİKA BİR ADAM"

Jeff Bezos, evlilikle ilgili "Dan harika bir adam. İkisi için de mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

MacKenzie Scott'un yeni eşi Jewett ise "Tanıdığım en cömert ve nazik insanlardan biriyle evlendim." ifadesini kullandı.

JEFF BEZOS İLE 25 YIL EVLİ KALDI

Forbes dergisinin son tahminine göre, yaklaşık 53 milyar dolar değerinde varlığa sahip olan Scott, bu miktarın bir kısmını bağışlayacağını açıklamıştı.

Bezos'un eski eşi, bağışının çoğunu kadınların liderliğindeki hayır kurumlarına ve gıda bankalarına aktardı.

MacKenzie Scott ile dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un evliliği 25 yıl sürdü. Scott, 1994'te Bezos'a Amazon'u kurma konusunda yardım etti.