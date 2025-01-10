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Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul 2004 yılında nikah masasına oturmuş, 2005 yılında da kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. Melek Bal, geçtiğimiz aylarda madde bağımlılığı nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. Zor günleri geride bırakan Melek Bal, yaşadığı zor günleri anlattı.

Tedavisi devam eden ve zor günleri atlatan aile, Neler Oluyor Hayatta programına konuk oldu.

Annesinin kendini odaya kilitlediği görüntüleri izlemediğini belirten Melek Bal, "Ben kaldığım yerde telefon kullanmıyorum. O hareketlerimi hatırlamıyorum. Tamamen bilincinizi kaybediyorsunuz. Ayıldığınızda hatırlamıyorsunuz." dedi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Okulla bağının kesildiğini ve çocuk yaşta madde bağımlısını olduğu aktaran Bal, "Bizim çevremizi, alışkanlıklarımızı tamamen değiştirmemiz lazım. Ben çocuk yaşta başladığım için biraz merak ve bilinçsizlikle başladım. Benim okulla bağlarım kesildi ve okulu bırakmak zorunda kaldım. Önce gitmemeye başladım, sonra hastaneye yatışım oldu. Tamamen farklı bir kişiliğe bürünmüş oluyorsunuz.

Bize doğruyu söyleyen herkes düşmanımız oluyor. Bu bırakılabilen bir şey. Ben yaptıysam, onlar yaptıysa bunu herkes yapabilir." ifadelerini kullandı.