Madonna hayranlarına müjdeyi verdi! Son konser ücretsiz Şu sıralar dünya turnesinde olan Madonna, hayranlarını heyecanlandıran müjdeyi verdi. Ünlü şarkıcı son konserini ücretsiz yapacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun bir tedavi gören şarkıcı Madonna, ertelediği dünya turnesine devam ediyor.

Ücretsiz konser

Dünyaca ünlü şarkıcı, hayranlarına büyük bir jest yaptı. Madonna, dünya turnesinin Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde vereceği son konserinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Öte yandan Madonna, geçen günlerde Los Angeles'taki konserindeki hareketiyle olay oldu.

"Neden oturuyorsun?"

Ünlü şarkıcının konserden görüntüleri sosyal medyada hayranlarının da tepkisini çekti. 65 yaşındaki şarkıcı, konserinde oturan bir dinleyiciye "Ne yapıyorsun orada oturarak? Neden oturuyorsun?" diye sordu. Sahnenin kenarına giden Madonna, oturan dinleyicinin tekerlekli sandalyede oturduğunu fark etti. Şarkıcı daha sonra "Ah tamam. Bunun için üzgünüm. Burada olduğunuza sevindim." dedi.