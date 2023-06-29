Madonna yoğun bakıma kaldırıldı: Dünya turnesi ertelendi Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın dünya turnesi yakalandığı ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılması sonucu ertelendi.

İHA

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Madonna'dan hayranlarını üzecek haber...

Madonna'nın hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün yoğun bakımda kaldığı açıklandı.

64 yaşındaki şarkıcının menajeri Guy Oseary, yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.

Dünya turnesi ertelendi

Oseary, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" dedi.