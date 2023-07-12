Madonna'dan vasiyet talimatı Yoğun bakıma kaldırılan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna vasiyeti için talimat verdi.

ensonhaber.com

64 yaşındaki ABD’li yıldız şarkıcı Madonna, geçtiğimiz haftalarda evinde bilinci kapalı şekilde bulunmuş, yardım ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle septik şoka girmekten kurtarılmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Madonna, yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu olmuş ve evde istirahat etmeye başlamıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı, ölümden döndükten sonra ilk kez konuşmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iyi olduğunu söyleyen Madonna, yüreklere su serpmişti.

Yıldız isim bir iddiaya göre de ölümünden sonra ardında bırakacağı mirasla ilgili de hazırlıklara şimdiden başladı.

Vasiyet hazırlattı

The Sun gaztesinde yer alan habere göre bir nevi vasiyet hazırlayan Madonna, kendi ölümünün ardından asla yapılmasını istemediği şeyi de açıkladı.

Gazeteye konuşan kaynaklara göre yıldız şarkıcı kariyerinin başından beri müziği ve kültür dünyasına katkısı konusunda hep kendi kararlarını almış bir isim. Ve bunun ölümünden sonra da devam etmesini istiyor.

Hologram istemiyor

Bu yüzden de avukatlarıyla görüşerek daha önce ünlü grup ABBA ve Whitney Houston için yapılan “hologram” konserlerden birini asla istemiyor ve bunun kendi mirasını kirletecek bir şey olacağını düşünüyor. Madonna bu yüzden hayattayken buna önlem alıp avukatlarını devreye sokmuş ve onu hayatta gibi gösterecek bu tür konserlerin asla düzenlenmemesi için gerekli adımları attı.

850 milyon dolarlık servet

Madonna ölümünün ardından sahip olduğu büyük servetin yani mirasının aile içinde bir karmaşa ve hatta kavga yaratmaması için de şimdiden hamlesini yapmış. 850 milyon dolarlık bir serveti olan Madonna, kendisi öldükten sonra yaşanabilecek bu tür bir durumun önüne geçmek için şarkılarının haklarını çocukları arasında eşit şekilde paylaştırmaya karar vermiş.

Madonna’nın 26 yaşında Lourdes ve 22 yaşında Rocco adında 2 biyolojik çocuğu, 17 yaşında David, 16 yaşında Mercy James ve 10 yaşında Estere ve Stelle olmak üzere 4 de evlatlık çocuğu bulunuyor.