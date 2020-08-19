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Madonna’nın doğum günü
ABD'li ünlü şarkıcı Madonna, 62. yaşını Jamaika'da kutladı.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 12:04
Dünyaca ünlü pop star Madonna, 62 yaşına girdiği doğum gününü Jamaika’da kutladı.
Ünlü şarkıcı festival havasına çevirdiği kutlamalara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
SEVGİLİSİ DE PARTİDE
Madonna’nın yeni yaşını kutlayanlar arasında 26 yaşındaki sevgilisi Ahlamalik Williams, çocukları Lourdes Leon (23), David Banda (15), Mercy James (14) ve 7 yaşındaki ikizleri Estere ile Stelle de yer aldı.
KILLARI KESMEDİ
Daha önce de koltuk altı tüyleriyle dikkat çeken Madonna'nın kızı Lourdes Leon, partide de dikkatleri kıllarına çekmeyi başardı.