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    Madonna’nın doğum günü

    ABD'li ünlü şarkıcı Madonna, 62. yaşını Jamaika'da kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 12:04
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    Madonna’nın doğum günü

    Dünyaca ünlü pop star Madonna, 62 yaşına girdiği doğum gününü Jamaika’da kutladı.

    Ünlü şarkıcı festival havasına çevirdiği kutlamalara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

    SEVGİLİSİ DE PARTİDE

    Madonna’nın yeni yaşını kutlayanlar arasında 26 yaşındaki sevgilisi Ahlamalik Williams, çocukları Lourdes Leon (23), David Banda (15), Mercy James (14) ve 7 yaşındaki ikizleri Estere ile Stelle de yer aldı.

    KILLARI KESMEDİ

    Daha önce de koltuk altı tüyleriyle dikkat çeken Madonna'nın kızı Lourdes Leon, partide de dikkatleri kıllarına çekmeyi başardı.

    Madonna’nın doğum günü #1

    Madonna’nın doğum günü #2

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