Madonna'nın kızı şeffaf elbisesiyle olay oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın kızı katıldığı davette şeffaf bir elbise giydi.

ensonhaber.com

Madonna'nın Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lourdes Leon, cesur tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

26 yaşındaki model, Vogue Fashion Night Out gecesinde annesi kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şeffaf bir elbise

Leon, siyah ve beyaz yatay çizgili ve baştan aşağı Japon tarzı desenli cüretkâr şeffaf bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı. Sütyensiz ve minik siyah bir tanga tercih eden model, transparan kumaşla kıvrımlarını sergiledi.

Geçtiğimiz günlerde Lourdes, dünyanın en ünlü insanlarından birinin çocuğu olarak büyümenin nasıl bir şey olduğunu anlatmıştı. Genç model, "Annemin ofisinde çok önemli bir belgeye tuvaletimi yaptığım için başımın belaya girdiğini hatırlıyorum. Bana dikkat etmiyordu ya da öyle bir şeydi, ben de çömelip çişimi yaptım." demişti.