Madonna'ya bir dava daha! Sahneye geç çıktığı için hayranları yine dava açtı Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, ikinci kez sahneye geç çıkmakla suçlanıyor. Ünlü şarkıcı, sahneye geç çıkınca hayranlarının hedefi oldu.

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Geçtiğimiz aylarda bakteriyel enfeksiyon geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Madonna, ölümden dönmüştü.

İyileşip sahnelere dönen hatta dünya turnesine devam eden ünlü şarkıcı, sahneye ikinci kez geç çıkmakla suçlanıyor.

Sahneye iki saat geç çıktı iddiası

ABD'nin başkenti Washington federal mahkemesinde cuma günü açılan bir davada ünlü pop yıldızı Madonna'nın üç hayranı, şarkıcıyı aralık ayında Capital One Arena'da verdiği her iki konserde de sahneye iki saat geç çıkarak yasaları çiğnemekle suçladı.

Playback söyledi

Madonna'nın hayranları, sahneye 20.30'da çıkması planlanırken konserin 22.00'dan önce başlamadığını ileri sürdü. Ayrıca, performansı sırasında rahatsız edici bir sıcaklığın olduğu ve Madonna'nın çoğu şarkısını playback yaparak söylediğini iddia ettiler.

"Madonna kibirli ve saygısız"

Hayranların avukatları, "Tüketicileri sıcak ve rahatsız bir ortamda, sahne performansı için saatlerce beklemeye zorlamak, Madonna'nın kibirli ve hayranlarına karşı tamamen saygısız olduğunun bir göstergesidir." şeklinde bir açıklama yaptı.