Magazin muhabiri Nejat İşler'e kafa attı

Magazin dünyası Nejat İşler'in son görüntülerini konuşuyor.

Son dönemde alkollü halleriyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu İstanbul'da bir mekan çıkışı magazin muhabirlerinin ilgisiyle karşılaştı.

Kamera ışıklarından rahatsız olan İşler, magazincilerden kurtulmaya çalıştı.

MUHABİRİN ISRARI ÇILDIRTTI

Muhabirlerden biri ise yersiz ısrarıyla İşler'in tüm dengesini bozdu.

Beni bırakın diyerek adeta feryad eden İşler bir ara "kavga edeceksek edelim" ifadelerini kullandı.

Muhabirin bu ısrarı sosyal medyada büyük tartışma yaratırken tepkiler yükseldi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu röportaja ve muhabire yönelik tepkiler büyürken röportajın sonuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

NEJAT İŞLER'E KAFA ATTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mıhabirin elindeki mikrofonu arkadaşlarına vererek Nejat İşler'e kafa attığı görüldü.