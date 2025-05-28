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Haber Merkezi

Ailesiyle yaşadığı problemler yüzünden uzun zamandır zor günler geçiren eski manken Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılanıyordu. dava karara bağlandı.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Akkaya bulunmadığı için son sözleri sorulamadı, avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

2 YIL 5 AY 15 GÜN CEZA

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Ayrıca Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.