Mahkum'da ayrılık var

Mahkum dizisinde yeni sezon öncesi ayrılık haberi geldi.

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Melike İpek Yalova Mahkum dizisindeki performanslarıyla sevenlerini ekran başına kitliyordu. Ancak sevilen diziden bir ayrılık haberi geldi.

Kamber gidiyor

Mahkum’da Kamber rolüne hayat veren Muharrem Türkseven, yeni sezon öncesi hikayesi bittiği için projeye veda edecek.

Türkseven daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Benim Adım Melek gibi sevilen dizilerde seyirci karşısına çıkmıştı.