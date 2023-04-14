Mahmut Kırmızıgül, Melis Sezen'in eski aşkı çıktı Eski sevgilileri mercek altına alınan Melis Sezen'in eski aşkı ünlü bir türkücünün oğlu çıktı.

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Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle oldukça beğeni toplayan başarılı oyuncu Melis Sezen'in bir dönem adı Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile aşk haberlerine karıştığı ortaya çıktı.

Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, çapkınlık turunda yakayı ele vermiş ve genç oyuncu Melis Sezen‘in fotoğrafına yaptığı yorumla sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Melis'ten sonra Mina

Oyuncu Melis Sezen‘in fotoğrafı altında yazışan Mahmut Kırmızıgül‘ün çapkınlık turuna çıkıp yakayı ele verdiği iddia edildi.

Babası Mahsun Kırmızıgül'e olan benzerliği dikkatleri üzerine çeken Mahmut Kırmızıgül'ün daha sonra Mina Ceran ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.