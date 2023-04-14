Mahmut Kırmızıgül, Melis Sezen'in eski aşkı çıktı
ensonhaber.com

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle oldukça beğeni toplayan başarılı Melis Sezen'in bir dönem adı Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile aşk haberlerine karıştığı ortaya çıktı.

Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, çapkınlık turunda yakayı ele vermiş ve genç oyuncu Melis Sezen‘in fotoğrafına yaptığı yorumla sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Mahmut Kırmızıgül, Melis Sezen'in eski aşkı çıktı

Melis'ten sonra Mina

Oyuncu Melis Sezen‘in fotoğrafı altında yazışan Mahmut Kırmızıgül‘ün çapkınlık turuna çıkıp yakayı ele verdiği iddia edildi.

Babası Mahsun Kırmızıgül'e olan benzerliği dikkatleri üzerine çeken Mahmut Kırmızıgül'ün daha sonra Mina Ceran ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

Mahmut Kırmızıgül, Melis Sezen'in eski aşkı çıktı
Mahmut Kırmızıgül, Melis Sezen'in eski aşkı çıktı