Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, tüm yüz gençleştirme ameliyatı yaptırarak estetikli ünlüler kervanına katıldı.

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Sanat dünyasında estetik yaptıran erkek sanatçıların sayısı artmaya devam ediyor.

Erkek sanatçıların daha genç bir görünüm için genellikle yüzlerini gerdirdiği görülüyor.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer de yüzüne estetik işlemi yaptıran ünlülerden oldu.

Mahmut Tuncer estetik operasyon geçirdi

62 yaşındaki türkücünün, yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi olduğu ve tüm yüz gençleştirme (YouLift) işlemi yaptırdığı belirtiliyor.

Göz altı torbaları yok oldu

Tuncer, göz altı torbalarına yaptırdığı müdahaleyi sevenleri ile paylaştı.

10 yaş gençleşti

Türkücü Tuncer'in 10 yaş birden gençleştiren operasyon karşısında son hali gündem oldu.