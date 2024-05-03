Mahmut Tuncer estetik yaptırdı

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Sanat dünyasında estetik yaptıran erkek sanatçıların sayısı artmaya devam ediyor.
Erkek sanatçıların daha genç bir görünüm için genellikle yüzlerini gerdirdiği görülüyor.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer de yüzüne estetik işlemi yaptıran ünlülerden oldu.
Mahmut Tuncer estetik operasyon geçirdi
62 yaşındaki türkücünün, yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi olduğu ve tüm yüz gençleştirme (YouLift) işlemi yaptırdığı belirtiliyor.
Göz altı torbaları yok oldu
Tuncer, göz altı torbalarına yaptırdığı müdahaleyi sevenleri ile paylaştı.
10 yaş gençleşti
Türkücü Tuncer'in 10 yaş birden gençleştiren operasyon karşısında son hali gündem oldu.
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