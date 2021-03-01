Mahmut Tuncer: İbrahim Tatlıses'e küstüm

Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses'e olan kırgınlığını dile getirdi ve İbo Show itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz gün bir magazin programına katılan Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses ile küslüğünün devam ettiğini söyledi. Tatlıses'in tekrardan ekranlara dönmesinin sağlığı için iyi olduğunu yalnız kendisinin izlemediğini söyledi.

İşte Tuncer'in açıklamalarından ara başlıklar...

"KONUŞMUYORUM"

Tatlıses'in tekrar ekrana çıkmasını iyi buluyorum ama baştan pazarlık edeyim, ben şu an da görüşmüyorum ve konuşmuyorum. Her şeyden önce yapmış olduğu program kendisi için moral olarak çok iyi!

İbo Show'u fazla seyretmiyorum çünkü maçlar başlıyor. Evde de seyrediyorlar. Küs olsak da severiz. Ama biz şu anda görüşmüyoruz!

"DUYMUŞ ARAMAMIŞ"

Ben çok kırıldım, ben daha önce hastanede ufak bir ameliyat geçirdim. Biz mesela kendisi hastanedeyken 15 gün hastaneden çıkmadık. Ben mesela ameliyat oldum, kendisinin duymasını istemem fakat duymuş. Duyan bir adam arar der ki geçmiş olsun der!"



