Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Babasının yolundan giden ve şarkı söylemeyi tercih eden Gizem Tuncer, yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Tuncer, sosyal medya hesabından oldukça cesur bir kombinle yılbaşı için dans ettiği bir videoyu yayınladı.

GÖRENLER YORUM YAPTI: "BABAN GÖRMESİN"

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, yeni yıl coşkusunu sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

"Jingle Bells" şarkısı eşliğinde giydiği siyah mayosuyla dans eden Tuncer’in videosu, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise esprili bir dille, "Baban görmesin" yorumlarında bulundu.

"PARASIZ ADAM GEREKSİZ ADAMDIR"

Gizem Tuncer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.

Hayatında kimsenin olmadığı söyleyen Tuncer, "Parasız adam gereksiz adamdır." demiş ve tepkilerin odağına oturmuştu.